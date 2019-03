Gratis juridisch advies in Sociaal Huis LBR

07 maart 2019

Dit jaar kan je opnieuw terecht bij het juridisch loket in het Sociaal Huis Poperinge voor gratis juridisch advies. Iedereen kan in een situatie terechtkomen met juridische vragen of problemen. Het is niet makkelijk om dan te weten waar of bij wie je terecht kunt. Wat moet ik doen? Wat zijn mijn rechten? Wat zegt de wet? Daarom is er elke eerste woensdag van de maand het juridisch loket. Het helpt je gratis en zonder afspraak op weg. Het juridisch loket is geopend in het Sociaal Huis Poperinge van 14 tot 15.30 uur.