Gratis inzameling landbouwfolie LBR

27 februari 2019

Net zoals de voorbije organiseert Stad Poperinge een inzameling van landbouwfolie voor de land- en tuinbouwsector op het grondgebied Poperinge. Dit doen ze in samenwerking met IVVO. De inzamelactie vindt plaats op de parking sportzone langs de Reningelstseweg op 19, 20 en 21 maart, telkens van 9 uur tot 11.45 uur.

De inzameling is er voor Poperingse land- en tuinbouwers. Buiten de aangegeven uren kun je geen folie meer aanvoeren. Folie of ander afval is een vorm van sluikstorten volgens de zonale politieverordening. De inzamelingsvoorwaarden kun je nalezen op www.poperinge.be.