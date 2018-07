Gratis concerten in Frimoutpark afgetrapt 06 juli 2018

Het Burggraaf Frimoutpark is ook dit jaar de uitvalsbasis voor de Parkconcerten. De cultuurdienst van Poperinge organiseert in juli en augustus zes gratis muzikale avonden. Onder een stralende zon werd gisteravond de aftrap gegeven van de Parkconcerten met Josephine en Dez Mona.





Om 19.30 uur stond Josefien 'Josephine' Deloof op het podium in het Poperingse stadspark. Daarop volgde de onthulling van het kunstwerk van Anno Dijkstra in het stadspark, zoals je elders op deze pagina's kan lezen.





Vanaf 21 uur stond Dez Mona op het podium met een voor de gelegenheid samengesteld Poperings mannenkoor.





