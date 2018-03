Graaf d'Udekem d'Acoz vrijgesproken GEEN BEWIJZEN VOOR OPLICHTING VOLGENS HOF VAN BEROEP JEFFREY DUJARDIN EN CHRISTOPHE MAERTENS

29 maart 2018

02u52 0 Poperinge Graaf Henri d'Udekem d'Acoz (82), de oom van koningin Mathilde, is door het Gentse hof van beroep vrijgesproken voor de oplichting van een gezin uit Ingelmunster. Volgens het hof zijn er geen bewijzen voor de feiten.

Henri d'Udekem d'Acoz reageert opgelucht na de uitspraak in beroep. "Ik ben valselijk beticht geweest en op basis van een totaal vals dossier werd ik veroordeeld in Kortrijk tot zes maanden voorwaardelijk", zegt hij . "Ik had niets anders verwacht dan de vrijspraak, maar ik was toch blij dat ik deze morgen (gisteren, nvdr.) een verlossend telefoontje van mijn raadsman, meester Herman Baron kreeg."





Geen duidelijkheid

De oud-burgemeester van Poperinge werd door gewezen autohandelaar Hugo Wolfcarius uit Ingelmunster beschuldigd via Hans V. (52) uit Opwijk, een notoire oplichter en ex-cliënt van d'Udekem d'Acoz, 166.000 euro in zijn zakken te hebben gestopt. Hans V. deed zich voor als medewerker van de graaf. Ze kenden elkaar al voordien, Henri d'Udekem had hem al eerder als advocaat uit de cel gehaald na oplichtingszaken. In zijn tijd als advocaat was d'Udekem daarnaast ook gespecialiseerd in pachtrecht. V. beloofde dat ze er via hun contacten voor konden zorgen dat een stuk landbouwgrond in Ingelmunster omgetoverd zou worden in bouwgrond.





Enkele bezoekjes van de graaf en Hans V. aan Wolfcarius zetten die beloftes kracht bij, maar er moest natuurlijk geld op tafel gelegd worden. Hugo Wolfcarius betaalde 117.000 euro, maar blijkbaar zonder resultaat. Wolfcarius rook onraad en begon gesprekken tussen hem, de graaf en V. op te nemen. Deze geluidsopnames werden ook als bewijsstukken gebruikt. Het hof oordeelde dat er echter geen duidelijkheid is over wie bij de opnames te horen is.





Smerige zaak

"Ik ben echt blij dat dit nu voorbij is", zucht de graaf. "Ik heb een rimpelloze carrière achter de rug, zowel in de advocatuur als in de politiek. Een veroordeling zou dan ook een hele smet zijn geweest." Voor de graaf was het voorval een zware last.





"Dit verhaal heeft in totaal elf jaar geduurd. Het was verschrikkelijk, ook voor de koningin en voor mijn familie. Dit was echt een smerige zaak. Die telefoongespreken waren gemanipuleerd." Ook voor meester Herman Baron was de vrijspraak een opluchting. "Ik ken de graaf zeer goed, want ik heb bij hem mijn carrière begonnen. Ik heb er mijn stage gelopen en ben nog zijn medewerker geweest. Ik wist dat de graaf onschuldig was", aldus nog de raadsman. Hans V. krijgt in beroep zeven maanden cel met uitstel. Hij moet ook 46.000 euro betalen aan de burgerlijke partij voor de morele en materiële schade.





Buiten deze uitgesproken zaak, hebben V. en Henri d'Udekem nog een verjaarde oplichtingszaak lopende, die in mei behandeld zal worden in het Brusselse hof van beroep.