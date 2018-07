Goedkoper op uitstap met reisbureau Sociaal Huis 06 juli 2018

02u42 0 Poperinge Het Sociaal Huis Poperinge heeft een eigen reisbureau Rap op Stap geopend. Het is een reiskantoor voor mensen met een beperkt budget die op daguitstap of vakantie willen gaan.

"Wie een laag inkomen heeft, een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit of in schuldbemiddeling of budgetbeheer zit, kan van korting genieten om op daguitstap of reis te gaan", klinkt het bij het Sociaal Huis.





In Rap op Stap kunnen vakanties, daguitstappen en sport- en cultuuractiviteiten geboekt worden. Samen met de medewerker wordt gezocht naar een activiteit die bij de wensen van de aanvrager past. De medewerker helpt ook met praktische zaken, zoals budgetteren op reis, zoeken van vervoer...





Elke donderdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur kan je binnenstappen in het reisbureau van het Sociaal Huis, Veurnestraat 22 in Poperinge.





Voor meer informatie kan je contact opnemen met het Sociaal Huis op het nummer 057/33.33.00. (LBR)