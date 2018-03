Gids Bertin ontvangt Toerismetrofee 16 maart 2018

Toerisme Poperinge heeft onlangs het nieuwe toeristische seizoen voor geopend verklaard in het Hopmuseum. Naar goede gewoonte werd ook de Toerismetrofee uitgereikt. Gids Bertin Deneire ontving de 19de Toerismetrofee. Hij behaalde zijn diploma van stadsgids al in 1976. Hij is sinds de jaren 60 betrokken bij het Talbot House. Als gids is hij nog steeds actief in Poperinge. Vooral de thema's hop, bier en WOI liggen hem nauw aan het hart. Er verschenen al teksten van zijn hand in publicaties zoals de Gidsenkroniek en het tijdschrift Aan de Schreve.





(LBR)