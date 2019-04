Gezocht: wijnkurken om te recycleren als isolatiemateriaal LBR

10 april 2019

15u04 0 Poperinge Beweging.net Poperinge zamelt kurken in, om ze te kunnen hergebruiken als isolatiemateriaal. Op zes plaatsen in Poperinge kan je met je kurken terecht.

”De gemiddelde Belg drinkt 31 liter wijn per jaar. Dat betekent een massa kurken. Spijtig dat die grotendeels via de vuilniszak in de verbrandingsoven terechtkomen, want ze kunnen gerecycleerd worden tot isolatiemateriaal. Jaarlijks verdwijnen in West-Vlaanderen naar schatting 19 miljoen kurken in de vuilniszak”, zegt Marc Devos, vrijwilliger bij beweging.net Poperinge.

Dat duidelijk maken én mensen aansporen om voortaan kurken niet meer weg te gooien, is wat beweging.net Poperinge beoogt. Beweging.net Poperinge is een van de bewegingspunten die meewerken aan de inzamelactie, die loopt in samenwerking met de West-Vlaamse Milieufederatie en met medewerking van de afvalintercommunales en de Provincie West-Vlaanderen.

“Kurken worden nu reeds op de recyclageparken afzonderlijk ingezameld, maar weinig mensen weten dit. Jammer, want ze apart inzamelen vermindert niet alleen de afvalberg, maar draagt ook bij tot een duurzame samenleving.”

De ingezamelde kurken komen uiteindelijk terecht bij De Vlaspit (Scherpenheuvel), waar ze tot kurkgranulaat worden verwerkt. Dat wordt gebruikt als isolatiemateriaal voor woningen en als grondbedekkingsmateriaal voor plantenkwekerijen. De Vlaspit is een maatwerkbedrijf waar mensen, die moeilijk de weg vinden naar de reguliere arbeidsmarkt, terechtkunnen.

In totaal zullen ongeveer 350 inzamelbakken in West-Vlaanderen te vinden zijn. In Poperinge kan je met je kurken op zes plaatsen terecht:

- De Bres, Veurnestraat

- Onze Lieve Vrouw Gasthuis, Ieperstraat 130

- Aldi, Casselstraat

- Colruyt, Duinkerkestraat

- Delhaize, Ieperseweg 10

- Bibliotheek, Veurnestraat

Zowel de West-Vlaamse Milieufederatie als beweging.net stimuleren de duurzaamheidsgedachte en willen mensen bewust maken van het belang om grondstoffen en materialen terug in de kringloop te brengen. De kurkinzamelactie loopt nog het gehele jaar. Meer info: www.west-vlaanderen.be/kurkinzameling