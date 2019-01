Gezocht: vrijwilligers om contact te houden

met thuiswonende ouderen LBR

31 december 2018

15u28 0 Poperinge Dienstencentrum De Bres in Poperinge zoekt vrijwilligers voor hun nieuwe project ‘’Vo mekoar’. Als vrijwilliger bel je een thuiswonende oudere uit Poperinge op om een babbeltje te slaan of breng je hen een verjaardagsbezoekje.

“Veel thuiswonende ouderen ondervinden wel vaker de nood aan een babbel of aan een luisterend oor. Probeer je eens in te beelden wat voor een opsteker het zou zijn indien hun eenzaamheid af en toe doorbroken wordt door een telefoontje van iemand die vraagt hoe het met hen gaat”, klinkt het bij Dienstencentrum De Bres. Om thuiswonende ouderen een hart onder de riem te steken werd ‘de Telefoon-Ster’ in het leven geroepen. “Je belt als vrijwilliger de thuiswonende oudere uit Poperinge op regelmatige tijdstippen op om te horen hoe het gesteld is met hen en geeft hen de gelegenheid om een babbeltje te slaan.” Daarnaast ga je als vrijwilliger ook bij de thuiswonende oudere op verjaardagsbezoek.

Attentie

“In de week van de verjaardag van de thuiswonende oudere, die in het centrum van Poperinge woont, ga je als vrijwilliger langs bij de jarige met een kleine attentie. Zo geef je de jarige oudere de gelegenheid om een babbeltje te slaan en heb je zelf ook sociaal contact. Je laat hen dan ook kennismaken met het Lokaal Dienstencentrum De Bres en het activiteitenaanbod.” Wie zich wil opgeven als vrijwilliger, kan contact opnemen met Charlotte Devrekere via charlotte.devrekere@dienstencentrumdebres.be en 057 346 624 of met de Seniorendienst via seniorendienst@poperinge.be en 057/34.65.00.