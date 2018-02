Gezocht: naam voor stek De Piepauw en verenigingen 23 februari 2018

Stad Poperinge neemt binnenkort een nieuw gebouw in gebruik op de oude Gaselwestsite in de Doornstraat. In de grote vakantie neemt speelpleinwerking De Piepauw zijn intrek. Tijdens de andere maanden zullen verenigingen of groepen de polyvalente zaal en bergingen kunnen huren. De grote berging blijft permanent van de speelpleinwerking, een tweede berging wordt voorzien voor studentenclub Moeder Bladluis. Er zijn ook een keuken, sanitaire ruimte en kleinere polyvalente zaal. "Een leuke naam voor het gebouw wordt nog gezocht. Dit kan een historische naam zijn, maar ook een grappige, gelinkt aan de gebruikers", klinkt het bij de Poperingse jeugddienst. Voorstellen indienen kan via jeugddienst@poperinge.be voor 12 maart. De winnaar krijgt een vipbehandeling tijdens de opening van het gebouw. (LBR)