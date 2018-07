Gezinsfietstocht door prachtige hoppelandstreek 17 juli 2018

02u45 0 Poperinge De gezinsvriendelijke fietshappening 't Vijfde Wiel wordt op 15 augustus georganiseerd door Landelijke Gilden.

Elk jaar is de fietshappening te gast in een andere regio van de provincie. De organisatie van editie 2018 is in handen van de Landelijke Gilden van Watou, Reningelst en Proven-Krombeke. Zij stellen alles in het werk om de fietsliefhebbers op 15 augustus te verwelkomen in hun streek. "Vertrek- en aankomstplaats is de hoeve van Johan en Karlien Decalf-Claeys in de Oude Provenstraat 30. Starten kan doorlopend vanaf 9 tot 14 uur", klinkt het bij de organisatie.





De fietshappening wordt voor de 26ste keer georganiseerd. Er is keuze uit 4 bewegwijzerde fietslussen (20, 35, 50 of 65 kilometer) met onderweg twee stopplaatsen. "De eerste stopplaats is in Reningelst, op de plantenkwekerij van Erwin en Tine Bouton-Mylle in de Clyttesteenweg. In Proven houden de fietsers voor de 2de keer halt op het grond- en loonwerkenbedrijf van Rik Debeer langs de Couthoflaan. Nieuw dit jaar is de kleinste route van 20 kilometer. We stippelden die speciaal voor gezinnen met jonge kinderen uit. De route loopt hoofdzakelijk langs verkeers- en autoluwe wegen. We stoppen alleen in Proven." In het infoboekje met de plattegrond, dat iedere deelnemer meekrijgt, vind je meer uitleg over de streek, merkwaardige sites of mooie landschappen. Iedere deelnemer ontvangt een nuttig aandenken en maakt kans op één van de smaakbonnen van de Buurderij. Meer informatie en inschrijven www.vijfdewiel.be en vijfdewiel@gmail.com. (LBR)