Gezellige drukte op 1-mei Rommelmarkt 02 mei 2018

Al voor de 23ste keer kon je in Poperinge op de 1-mei Rommelmarkt snuisteren en koopjes doen. De jongste deelnemers konden hun speelgoed verkopen op de Kinderrommelmarkt aan Basisschool De Ster.





Naar jaarlijkse gewoonte zakten opnieuw veel nieuwsgierigen af naar de Poperingse 1-mei Rommelmarkt. Voor de 23ste keer werd de antiek- en brocantemarkt georganiseerd. Ze trekt jaarlijks meer dan 400 standhouders naar de Hoppestad. Het mooie weer zorgde voor een gezellige drukte. De ene kwam er om gezellig te kuieren of om simpelweg een biertje te drinken op een terrasje en de ander was dan weer echt op zoek naar een playstationspelletje, cd, pop, strip ... Een geslaagde dag voor zowel de standhouders als bezoekers. Kinderen met een teveel aan speelgoed, kledij en spullen konden hun spulletjes verkopen op de Kinderrommelmarkt op de parking van Basisschool De Ster. Alle kinderen tot 14 jaar, begeleid door een ouder en die woonden in Poperinge konden gratis deelnemen. (LBR)