Gestolen kerkschatten terug op hun plaats Christophe Maertens

05 december 2018

19u09 0 Poperinge De politie heeft woensdag enkele gestolen kunstvoorwerpen, die in 2017 werden gepikt in kerken in onze regio, aan de rechtmatige eigenaars bezorgd. Het gaat om een Mariabeeld van de kerk van De Klijte en een schilderij en kandelaars uit de kerk van Watou.

Eerder dit jaar werden in het Franse Guînes drie jonge kunstgeschiedenisstudenten gearresteerd. Ze werden ervan verdacht uit Franse en Belgische kerken honderd kunstvoorwerpen te hebben gestolen. De dieven zouden uit de kerk van De Klijte een tweehonderd jaar oud beeld van Maria gepikt hebben. Toen de buit van het trio op de Franse media werd getoond, herkende Bernard Deforche, voorzitter van de kerkfabriek, het kunstwerk meteen. De man kreeg gisteren het beeldje terug van de politie. Ook de priester van Watou is een gelukkig man. “Sinds deze voormiddag hebben we het gestolen schilderij en de twee gestolen kandelaars terug”, glundert priester Ludo Lepee.

Ook in de kerk van Westouter werd een klok gestolen, maar die zat niet tussen de objecten die de Franse politie in beslag heeft genomen. Meer nog, de zware klok kwam op mysterieuze wijze terug naar Westouter. In Loker werd ook een gestolen schilderij van Sint-Franciscus van Assisi terug naar de kerk gebracht. Die voorwerpen werden vermoedelijk door de dieven of iemand uit hun entourage teruggebracht.