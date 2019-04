Geroofd van Mercedes met AMG-pakket: peperdure, moeilijk te krijgen velgen VHS

18 april 2019

18u34 0 Poperinge Onbekenden hebben in de nacht van woensdag op donderdag alle velgen gestolen van een Mercedes met AMG-pakket die te koop stond bij Deco-Cars, langs de Zuidlaan in Poperinge. De velgen zijn 3.500 euro waard. De wagen werd achtergelaten op enkele betonstenen.

Het was een medewerker van autohandel Deco-Cars die donderdagmorgen om zeven uur de diefstal opmerkte. “De wagen in kwestie stond geparkeerd aan het uiteinde van ons terrein”, zegt verkoopsverantwoordelijke Frederic Deconinck. “De bouten werden losgedraaid en zijn netjes blijven liggen. De vier velgen zijn echter verdwenen. Onder de auto steken enkele betonstenen. Hopelijk is er geen schade aan het voertuig.”

Diefstal op bestelling?

De Mercedes A180 staat te koop voor 22.800 euro en was fraai uitgerust met een AMG-pakket en unieke velgen. “Het gaat om velgen die pas in 2017 op de markt kwamen en tweedehands heel moeilijk te vinden zijn”, weet Frederic Deconinck. “Het zou best wel eens kunnen dat dit een diefstal op bestelling was. Voor zover we weten, zijn er geen andere slachtoffers van soortgelijke diefstallen in de streek. Drie jaar geleden, toen we dit ook al eens voor hadden, werden dezelfde nacht ook bij de BMW-concessie Monserez in Ieper velgen gestolen.” Deconinck is van plan om nu extra te investeren in beveiliging.