Gemeenteraadsleden Sabien Lahaye-Battheu en Bram Meeuw op West-Vlaamse Open Vld-lijst

05 maart 2019

Gemeenteraadslid Sabien Lahaye-Battheu staat als lijstduwer opvolgers federaal op de West-Vlaamse lijst van Open Vld. Collega Bram Meeuw is derde opvolger voor het Vlaams parlement.

“Ik ben verheugd om als fractieleider van Open Vld Poperinge onze afdeling te mogen vertegenwoordigen op de Vlaamse lijst”, zegt Bram Meeuw (24). In januari ging hij van start als raadslid voor Open Vld in de Poperingse gemeenteraad. Bram staat bij de verkiezingen van mei als derde opvolger voor het Vlaams parlement. De lijst wordt getrokken door Bart Tommelein. Op de tweede plaats staat de Ieperse burgemeester Emmily Talpe. Op drie staat Mercedes van Volcem uit Brugge en op vier burgemeester Francesco Vanderjeugd van Staden.

“Het is voor mij mooi om voor een eerste keer in de top 3 van de opvolgerslijst te mogen staan. Het is een duidelijke en zichtbare plaats”, zegt het jonge raadslid. Bram is ook provinciaal voorzitter van Jong VLD en nationaal secretaris-generaal van Jong VLD.

Collega-gemeenteraadslid en West-Vlaamse gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu is lijstduwer opvolgers federaal. Ze is gedeputeerde voor Toerisme, Ruimtelijke Ordening, Erfgoed, Personeel, Onderwijs, Bouwberoepen en Gebouwen.