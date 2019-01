Gemeenteraad Poperinge klaar voor de komende zes jaar LBR

04 januari 2019

00u26 0 Poperinge De gemeenteraad in Poperinge werd donderdagavond geïnstalleerd. Enkele nieuwe schepenen en raadsleden maken hun intrede.

“Wat nieuwe, frisse krachten in het college zijn welgekomen. We blijven gaan voor een dynamisch en vernieuwend beleid met de focus op nieuwe, versterkende dienstverlening”, klonk het bij burgemeester Christof Dejaegher. Hij is de komende zes jaar opnieuw de burgervader van Poperinge. Isabel Lebbe is de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad voor deze legislatuur. Na 4 jaar laat zij zich vervangen als voorzitter van de gemeenteraad door Jeroen Verdonck. Verkozen raadslid Ewout Notebaert (CD&V), deelde voor de installatie schriftelijk mee afstand te willen doen van zijn mandaat. Chantal Vanelstlande neemt het mandaat van hem over.

De CD&V-schepenen Loes Vandromme, Ben Desmyter en Kris Notebaert blijven op post. Ze nemen hun mandaat voor een volledige legislatuur op. Loes Vandromme is eerste schepen voor burgerzaken (burgerlijke stand en bevolking), cultuur, archief en erfgoed, CO7, onderwijs (kunstacademie), Huis van het Kind (kinderopvang en opvoedingsondersteuning) en Inspraak, participatie en wijk – en buurtwerking. Tweede schepen is Ben Desmyter voor financiën en kerkbesturen, personeel, jeugd, duurzaamheid, groenbeheer (groendienst) en begraafplaatsen. Kris Notebaert is derde schepen voor openbare werken (technische uitvoeringsdienst: wegen, waterlopen en gebouwen), landbouw, leefmilieu, natuur en afval (IVVO), dierenwelzijn en seniorenbeleid.

De partij CD&V ging tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen van 36,3% naar 40,5%. Hierdoor behaalde de partij 12 zetels. Er werd gekozen om met coalitiepartner Samen verder in zee te gaan ook al zakte de partij van 14,6% naar 13,4%. Marjan Chapelle (Samen) wordt vierde schepen voor sport, toerisme, mobiliteit, woonbeleid, ICT en communicatie. Dat zal ze voor een termijn van 2 jaar doen. Klaas Verbeke (CD&V) zal Marjan voor vier jaar opvolgen als schepen. Bryan Vanderhaeghe (Samen) is toegevoegd schepen, voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Voormalig schepen Jurgen Vanlerberghe zetelt als raadslid voor zijn partij Samen.

Open VLD bemachtigde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 7 zetels. Sabien Lahaye-Battheu, Danny Lefebvre, Pascal Lapanne, Johan Lefever, Bram Meeuw, Isabel Sticker en Christine Verdonck legden donderdagavond de eed af. Jean-Marie Blondeel zetels voor N-VA, Alex Colpaert voor Groen en Martine Vanbrabant voor Vlaams Belang.