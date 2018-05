Gemeenteraad: "Ook platteland heeft recht op snelle ambulance" 24 mei 2018

De gemeenteraad van Poperinge heeft een motie gestemd voor het behoud van een volwaardige dringende geneeskundige hulp (112) op het platteland na de eerste toelichtingen van de hervormingsplannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block.





De minister streeft ernaar om alle ambulances 112 na 2 minuten te laten vertrekken. Nu zijn er die vertrekken na 2 of na 5 minuten. In landelijke gebieden, waar beroep gedaan wordt op vrijwilligers, is dat meestal 5 minuten. De Block streeft ernaar dat in 90 procent van de ritten de patiënt binnen 15 minuten de nodige hulp kan ontvangen, ook op het platteland. De (stedelijke) ambulance, gestationeerd in Poperinge bereikte zijn bestemming in de periode 2015-2017 gemiddeld in 8'30", voor de meer landelijke ambulance in Roesbrugge was dat 12'04. Beide voldoen, ondanks een vertrektijd van 5 minuten en een werking met hoofdzakelijk vrijwilligers.





"Toch blijft de vraag wat er dan zal gebeuren met de dienstverlening in die gebieden waar de 10 procent van de bevolking woont die niet binnen de 15 minuten geholpen kan worden", zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). "We hopen dat de minister rekening houdt met die gebieden en voorkomt dat ambulancediensten in plattelandsgebieden hun werking moeten stopzetten." (LBR)