Geluksbrengers op speelplaats om ruzies op te lossen

22 januari 2019

16u27 0 Poperinge Tijdens de speeltijd staan ‘geluksbrengers’ op de speelplaats van VBS Sint- Franciscusinstituut in Poperinge. De leerlingen van het zesde leerjaar gaan als geluksbrengers op pad om ruzies en misverstanden op te lossen.

In de Vrije Basisschool Sint- Franciscusinstituut in Poperinge zijn er geluksbrengers van start gegaan. “Onze leerlingen van het zesde leerjaar gaan als geluksbrengers op pad tijdens de speeltijden om ruzies te helpen oplossen, verdrietjes te troosten of misverstanden uit de weg te ruimen. De kinderen vanaf het eerste t/m vijfde leerjaar kunnen op hen rekenen”, klinkt het bij directrice Ann Leys. “De bedoeling is dat kinderen het welbevinden op school mee in handen nemen. Uiteraard staan ze er niet alleen voor en ze zijn nooit eindverantwoordelijk. Er zijn nog steeds volwassenen in de buurt die er ook zijn waar nodig. De geluksbrengertjes zijn gebaseerd op het concept van ‘de conflixers’. Dat is een bestaand concept dat vooral in het secundair gebruikt wordt. Onze zorgcoördinator Mieke goot dit in een jasje aangepast aan de basisschool.”

De geluksbrengertjes zijn tijdens de pauzemomenten in groepjes van twee aanwezig op de speelplaatsen. Ze zijn herkenbaar aan hun groene hesje en hun badge met een klavertje 4 op. “Wanneer kinderen zelf hun ruzie niet kunnen oplossen, kunnen ze de geluksbrengertjes inschakelen. Deze jongens en meisjes proberen dan goed te luisteren naar beide partijen en bemiddelen om zo tot een vreedzame oplossing te komen waar beide partijen zich goed bij voelen. Zien ze ergens een kind met verdriet, dan stappen ze er ook op af met de vraag of ze kunnen helpen”, vertelt directrice Ann. “Vooraf kregen de leerlingen van het zesde leerjaar een opleiding. Ze oefenden in het leren luisteren en in het bemiddelen. Helemaal niet zo gemakkelijk maar een vaardigheid die heel belangrijk is in het leven.”

Het is volgens directrice Ann belangrijk dat geluksbrengers coaching blijven krijgen. “Soms hebben de bemiddelaars succes, maar soms ervaren ze ook minder goodwill om tot een oplossing te komen. Onze zorgcoach Mieke en de klasjuffen begeleiden hen en ook Nele van Het Huis van Het Kind is bereid coachingsessies met deze leerlingen te houden zodat ze aan anderen helpen een deugddoend gevoel over houden. Momenteel zijn we het klooster aan het verbouwen en daar voorzien we aansluitend aan het project van de geluksbrengers ruimtes waar kinderen tijdens de pauzes op verhaal kunnen komen als ze daar even nood aan hebben.”