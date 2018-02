Geen tweede 'Omloop van de Westhoek' WIELERCLUB HOPPELAND POPERINGE NEEMT SABBATJAAR ERIK DE BLOCK LAURIE BAILLIU

13 februari 2018

02u51 0 Poperinge Wielerclub Hoppeland Poperinge organiseerde vorig jaar voor het eerst de 'Omloop van de Westhoek'. Een tweede editie van de wedstrijd komt er voorlopig niet.

De eerste 'Omloop van de Westhoek' vormde een tweeluik met de Franco-Belge/Eurométropole Tour, die de dag nadien gereden werd. De rit ging niet langer in Poperinge van start. Wielerclub Hoppeland Poperinge wilde met de nieuwe wedstrijd een volgende stap zetten en de Westhoek promoten. De omloop werd op 30 september georganiseerd. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met Cazeau Pédale, de mensen achter de Eurométropole Tour. De organisatie was tevreden over de eerste editie en de tweede omloop was voorzien op 22 september, maar die zal dus niet doorgaan. "Het belangrijkste pijnpunt was de financiering van dit project", legt voorzitter Bart Deschodt, voorzitter van Wielerclub Hoppeland, uit. "Voor 2017 dienden we al onze reserves aan te spreken. Het bestuur vond dat de organisatie van een volgende editie een te groot risico met zich mee zou brengen. Het is een keuze waarbij we niet over één nacht ijs gingen. Het bestuur betreurt de keuze die moet gemaakt worden, maar een realistische kijk is noodzakelijk."





De omloop had een 1.1 classificatie bij de UCI. In totaal namen 23 ploegen waaronder Quick-Step Floors, Lotto-Soudal, LottoNL-Jumbo, Ag2r-La Mondiale deel aan de eerste editie. De koers ging van start op de Grote Markt in Nieuwpoort, doorkruiste de Westhoek en kwam na drie lange plaatselijke rondes in Heuvelland en Ieper aan op het Stationsplein in Poperinge. "Het wordt ook steeds moeilijker om met een groep vrijwilligers belangeloos koersen te organiseren. Bovendien konden we voor de editie 2018 niet langer rekenen op de organisatorische en logistieke ondersteuning van Cazeau Pédale."





Hoogdag voor horeca

De Poperingse horeca en Poperingenaars waren enthousiast over de nieuwe koers. André Greipel (Lotto Soudal) won de allereerste editie van de Omloop van de Westhoek. Een 500-tal mensen stonden klaar om die aankomst te zien. Lokale handelaar Bart Duflou van eet-en praatcafé Flou's uit Poperinge vindt het heel jammer dat de 'Omloop van de Westhoek' geen tweede editie krijgt. "Het is heel jammer voor zowel de horecazaken als de Poperingenaars. Het trok veel mensen van buiten Poperinge aan. Het bracht ons ook veel extra volk en dat valt nu allemaal weg. Het waren altijd dagen van veel ambiance", vertelt Bart Duflou. "We hebben makkelijk praten, maar de organisatie moet natuurlijk het plaatje rond zien te krijgen."





Wielerclub Hoppeland Poperinge last voor het komende jaar een sabbatjaar in en neemt ook geen initiatief om een andere wedstrijd te organiseren. "Tijd brengt raad", klinkt het bij de voorzitter. "We bedanken in elk geval het stadsbestuur en de talrijke sponsors die ons verschillende jaren getrouw ondersteunden."