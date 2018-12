Geen hoop meer voor Jonas (20) VHS

01 december 2018

08u35 6 Poperinge Uitgerekend op de dag van de 16de verjaardag van zijn zus Charlot raakte Jonas De Lee (20) uit Proven donderdagavond betrokken bij een zwaar ongeval in Langemark. Hij botste frontaal tegen een tegenligger. Er is geen hoop meer, Jonas is hersendood.

Op weg naar huis raakte Jonas donderdagavond rond 18 uur om nog onbekende reden met twee wielen naast de weg. Dat gebeurde langs de Roeselarestraat in Langemark. De jongeman probeerde zijn Volkswagen Golf weer met vier wielen op de rijweg te krijgen, maar dat liep verkeerd af: de Provenaar verloor de controle over het stuur en botste frontaal met een BMW, bestuurd door een 57-jarige vrouw. De klap was bijzonder hevig. De VW Golf van de jonge bestuurder belandde op een akker. Jonas werd ter plaatse gereanimeerd, maar gisteren maakte het parket bekend dat hij hersendood is. Voor zover bekend hielden machines hem gisteravond nog in leven. Jonas De Lee is het oudste kind van Marc en Heidi Hemeryck. Hij heeft nog een zus, die uitgerekend donderdag zestien werd. Samen met zijn vader is Jonas lid van de muziekvereniging De Volksvreugd. Zijn Facebookprofiel bulkt intussen van de steunbetuigingen en het ongeloof. (VHS)