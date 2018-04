Geen fietspad voor N347, wél fietssuggestiestrook 25 april 2018

02u31 0 Poperinge De gewestweg N347 wordt heraangelegd en krijgt meteen ook een fietssuggestiestrook. Voor een apart fietspad is er geen plaats.

Tijdens de gemeenteraad opperde gemeenteraadslid Marie-Claire Tylleman (Open Vld) dat een echt fietspad wellicht een beter idee was geweest. Maar burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) sprak dat tegen. "Dit is voor Poperinge een van de belangrijkste dossiers voor de komende jaren. De richtlijn is dat er in de bebouwde kom eigenlijk geen aparte fietsstrook nodig is. We volgen die richtlijn dan ook. En als we zouden kiezen voor een apart fietspad in die straten, zou er ook helemaal geen ruimte meer zijn voor het andere verkeer. Een fietssuggestiestrook is dus de beste keuze, anders moeten we tuintjes innemen", aldus burgemeester Dejaegher.





Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal instaan voor de heraanleg van de gewestweg N347, net zoals voor de heraanleg van de Diepemeers en de Sint-Bertinusstraat. De stad Poperinge staat dan weer in voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, nieuwe voetpaden en meer groen in de Diepemeers en in de Sint-Bertinusstraat. De werken worden samengevoegd om de hinder te beperken. (LBR)