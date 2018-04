Geen Anderlechtspelers voor Purple Poppies 04 april 2018

Vlak na de nederlaag thuis tegen AA Gent, organiseerde supportersclub Purple Poppies van Anderlecht maandag een supportersavond in GC De Bunder in Moorslede. Trainer Hein Vanhaezebrouck tekende samen met zijn assistenten Karim Belhocine en Gino Caen present. Spelers van paars-wit waren er niet. Uiteraard jammer voor de fans. Er was een panelgesprek en nadien een meet and greet met de technische staff van de regerende landskampioen. (DBEW)