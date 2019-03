Gasthuisparking wordt ‘Gasthuisplein’ én 300 mensen klagen over de slechte staat ervan LBR

26 maart 2019

17u40 0 Poperinge De parking achter de Gasthuiskapel zal een officiële benaming krijgen. De naam ‘Gasthuisplein’ wordt voorgesteld. Een ondernemer uit de straat ontving via klanten heel wat klachten over de slechte staat van de straat-wandelstrookbedekking van de parking. Via een eigen petitie verzamelde hij 300 handtekeningen.

De Gasthuisparking krijgt een officiële benaming. Voor de hulpdiensten is de huidige naamgeving ‘Gasthuisstraat’ namelijk verwarrend. De parking moet bereikt worden via de Pottestraat en/of Engelstraat. De residentie “de Oude Kliniek” van sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel ligt voor de helft aan de Engelstraat en voor de andere helft aan de Gasthuisstraat. Ook residentie “De Drukkerij” paalt aan de parking van de Gasthuisstraat. Het aanpalende bouwproject, dat in opbouw is, zal voor een deel uitweg nemen via de parking van de Gasthuisstraat. Het advies van de archivaris werd gevraagd. Het voorstel om de parking achter de Gasthuiskapel de naam ‘Gasthuisplein’ te geven, leek hem een historisch correcte keuze. Lange tijd was in die buurt immers het Gasthuis gevestigd.

Gemeenteraadslid Jean-Marie Blondeel (N-VA) haalde klachten aan over de staat van de Gasthuisparking. “Een ondernemer uit de Gasthuisstraat kreeg via klanten heel wat klachten over de staat van de straat-wandelstrookbedekking van de Gasthuisparking voor minder mobiele mensen. Het zich verplaatsen met een rollator, wandelhulp.. wordt als onaangenaam en soms gevaarlijk omschreven door de vele oneffenheden. De parking wordt heel frequent gebruikt door de minder jonge inwoners van onze stad en zij ondervinden heel wat hinder”, sprak Blondeel. “De ondernemer in kwestie besloot om een petitie te houden over deze materie en die kreeg toch aardig wat respons. Een goeie 300 mensen gaven aan dat de bovengrond van de parking voor verbetering vatbaar is, zeker voor de minder mobiele inwoners en bezoekers van onze stad. De petitie werd vorige week overhandigd op het stadhuis. Onze partij steunt dit initiatief en wij willen graag samen met alle andere partijen op zoek gaan naar een positief antwoord op deze terechte vraag. Een bezorgdheid die blijkbaar heel wat inwoners weet aan te spreken. Wat is het stadsbestuur van plan met de vraag van deze inwoners?”

Schepen van Openbare Werken Kris Notebaert (CD&V): “De situatie werd al bekeken met de Technische Dienst voor we de petitie kregen. Momenteel zijn er grote werken in de buurt bezig. De staat van het wegdek is niet goed, dat klopt. Het lijkt ons beter om te wachten tot de werken afgelopen zijn om het wegdek onder handen te nemen.” Ook schepen van Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen) is op de hoogte van de slechte staat van het wegdek. “We zijn aan het bekijken hoe we de omgeving kunnen verbeteren, maar we wachten er beter mee tot de werken achter de rug zijn. Er wordt al gekeken hoeveel het zal kosten en hoe we het kunnen aanpakken.”