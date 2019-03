Gasthuisparking krijgt met ‘Gasthuisplein’ officiële naam, al klagen 300 mensen wel over de slechte staat LBR

26 maart 2019

17u40 1 Poperinge De parking achter de Gasthuiskapel zal een officiële naam krijgen en voorlopig werd het ‘Gasthuisplein’ voorgesteld. Daarnaast is er ook minder goed nieuws te melden, want een ondernemer uit de straat heeft via een petitie al driehonderd handtekeningen ingezameld om de slechte staat van de parking aan te klagen.

De Gasthuisparking krijgt een officiële naam omdat de huidige naam ‘Gasthuisstraat’ te verwarrend is voor de hulpdiensten. De gemeente vroeg daarop advies aan de archivaris, die de naam ‘Gasthuisplein’ voorstelde. Lange tijd was in die buurt namelijk het Gasthuis gevestigd. Gemeenteraadslid Jean-Marie Blondeel (N-VA) maakte van de gelegenheid gebruik om de klachten over de staat van de Gasthuisparking aan te halen. “Een ondernemer uit de Gasthuisstraat heeft via klanten heel wat klachten gekregen over de staat van de parking. Minder mobiele mensen met een rollator hebben het moeilijk door de vele oneffenheden. De ondernemer besloot daarom een petitie te houden. Driehonderd mensen gaven aan dat de parking voor verbetering vatbaar is, zeker voor minder mobiele mensen”, weet Blondeel. “Wij steunen dit initiatief en willen graag samen met alle andere partijen op zoek gaan naar een oplossing.”

“We hadden de situatie al bekeken met de technische dienst voor we de petitie kregen”, reageert schepen van Openbare Werken Kris Notebaert (CD&V). “Er zijn nu grote werken in de buurt bezig. Het lijkt ons beter te wachten tot die werken afgelopen zijn voor we de parking onder handen nemen.”