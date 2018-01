Gasthuiskapel krijgt opknapbeurt 26 januari 2018

De Gasthuiskapel in de Gasthuisstraat in Poperinge krijgt een opknapbeurt. "Tijdens de eerste fase gaat het vooral om renovatiewerken aan het dak, en ook het glas in de loodramen wordt onder handen genomen. In de tweede fase zullen werken binnen uitgevoerd worden", klinkt het bij OCMW Poperinge, de eigenaar van de Gasthuiskapel.





De doorgang onder de kapel is tot eind juni afgesloten voor voertuigen. Voetgangers en fietsers kunnen wel door.





De parking achter de Gasthuiskapel is bereikbaar, maar daarvoor moet je omrijden. (LBR)