Gaslek in Gasthuiskapel LSI

11 maart 2019

20u57

Bron: LSI 0

Een technicus van netwerkbeheerder Fluvius heeft maandagavond de gastoevoer naar de Gasthuiskapel in de Gasthuisstraat afgesloten. Rond 19 uur liep bij de brandweer de melding binnen dat er in de kapel, die sinds 1990 als tentoonstellingsruimte dienst doet, een gasgeur waar te nemen viel. De brandweer en Fluvius repten zich ter plaatse, maar konden niet meteen de oorzaak achterhalen. Daarom werd besloten de gastoevoer af te sluiten. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat de gasgeur veroorzaakte. Er was geen ontploffingsgevaar. In de kapel was maandagavond niemand aanwezig.