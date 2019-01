Garagist riskeert boete van 12.000 euro voor verharde oprit Christophe Maertens

15 januari 2019

12u26 0 Poperinge Enkele buren van J.C. (71) uit Reningelst hebben zich op de rechtbank van Ieper burgerlijke partij gesteld tegen de garagist. De zeventiger moet zich verantwoorden voor de aanleg van een oprit zonder vergunning.

J.C. is eigenaar van een kleine werkplaats voor wagens in de Westerse Clyttestraat in Reningelst. “De man hield zich niet aan de stedenbouwkundige wetgeving bij de aanleg van een oprit”, zei de openbare aanklager. “De beklaagde legde bij wijze van spreken een halve landingsbaan in verhard beton aan zonder de nodige vergunningen.” De garage ligt in waardevol agrarisch gebied. De garagist heeft nog een regularisatie aangevraagd, maar die werd verworpen. In 2016 kwam de inspectie een kijkje nemen en een jaar later deed de politie hetzelfde, maar de situatie was niet veranderd. “Die man is duidelijk niet van plan zich in regel te stellen”, zei de aanklager, die een boete van twaalfduizend euro vorderde.

Enkele buren stelden zich burgerlijke partij voor een symbolische euro. “Als iedereen zou handelen als de garagist, wonen we binnenkort op een industrieterrein. We willen geen ruzie, maar als wij verbouwingen uitvoeren, moeten we ons ook aan de wet houden”, vertelden ze.

De garagehouder vraagt de vrijspraak. “Men is dit dossier volledig aan het opblazen”, aldus zijn raadsman. “Mijn cliënt heeft gewoon een bestaande oprit vernieuwd in beton. Trouwens, op dit moment kan hij bijna niet bij zijn werkplaats geraken.” De beklaagde voegde er nog aan toe dat er volgens het staatsblad geen vergunning nodig was voor die werken.

In de zaak staat ook de aannemer die de werken heeft uitgevoerd terecht. Die hoopt ook op de vrijspraak. “Mijn cliënt werkt met veel volk en kan onmogelijk alle opdrachten controleren. Hij wist dus van niets”, wist de verdediging. Vonnis op 11 februari.