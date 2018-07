Garage ingestort bij populair bolletracafé 30 juli 2018

Het noodweer van vrijdag is ook in Watou gepasseerd en dat heeft Marleen Hommez geweten. "Het leek wel een windhoos, op een bepaald moment", zegt de uitbaatster van het populair 'bolletracafé' langs de Trappistenweg. "Vier parasols die normaal op mijn verbruiksterras staan, gingen vliegen. Ik weet nog altijd niet waar ze zijn en verwacht vroeg of laat dat iemand me contacteert om te zeggen dat hij schade heeft geleden door zo'n weggevlogen parasol. Enkele van mijn terrastafels en stoelen liepen averij op en tal van bloempotten zijn gesneuveld. Ik heb intussen al uren opruimwerk achter de rug." Toch is er ook wat goed nieuws. "Onze bolletra (een soort bolspel), die veel bezoekers lokt, blijft bespeelbaar", weet Marleen. "En het café zelf heeft ook geen schade opgelopen." (VHS)