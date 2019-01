Ga jij alcoholvrij in februari? Sluit je aan bij de groep ‘Stad Poperinge’ LBR

17 januari 2019

Het was de voorbije jaren een groot succes. Meer dan 120.000 mensen schreven zich in voor Tournée Minérale. De hele maand februari met goesting alcoholvrij houden, dat is Tournée Minérale. In 2019 loopt deze campagne opnieuw en wordt februari dus opnieuw dé alcoholvrije maand. Stad Poperinges spoort zijn inwoners aan om deel te nemen en de alcoholvrije maand te combineren met gezonde voeding en sport.

De deelnemers van Poperinge kunnen zich inschrijven in de groep ‘Stad Poperinge’, via volgende link: https://goo.gl/rKkGzQ.