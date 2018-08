Franse Bulgaar blijft in cel voor inbraken 22 augustus 2018

Een 35-jarige Bulgaar uit Frankrijk blijft in de cel op verdenking van inbraken in Poperinge. Er verdwenen toen laptops, iPhones en cash geld. D.B. kon op 1 juni in Frankrijk aangehouden worden en is ondertussen aan ons land uitgeleverd. De raadkamer van Ieper besliste om zijn aanhouding te verlengen. (LSI)