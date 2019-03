Franse arbeider zwaar verbrand en gerepatrieerd na arbeidsongeval LSI

De arbeider die donderdag kort na de middag gewond raakte bij een arbeidsongeval bij de producent van veersystemen voor de automobielsector VDL Weweler-Colaert in Poperinge heeft zware brandwonden opgelopen. De 28-jarige Fransman is ondertussen vanuit het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper naar een ziekenhuis in Rijsel gerepatrieerd. Hij ligt er in een kunstmatige coma.

In een beveiligde zone werd de twintiger door een robot gegrepen en tegen een oven geduwd. In de oven worden metalen opgewarmd voor ze vervormd worden. De dienst Toezicht Welzijn op het Werk nam de werkplek in beslag en zoekt uit hoe het mogelijk was dat de arbeider de beveiligde zone kon betreden zonder dat de robot stil is gevallen. Uit het eerste onderzoek blijkt de veiligheid van de machine in orde. Mogelijk was het arbeidsongeval het gevolg van een menselijke fout.