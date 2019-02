Foutte Avont met Studax KFC Poperinge LBR

25 februari 2019

18u08 1 Poperinge Studax KFC Poperinge trakteert vrijdag 1 maart op een avond vol muziek tijdens hun evenement ‘Foutte Avont’.

Op vrijdagavond 1 maart staat het evenement ‘Foutte Avont’ van Studax KFC Poperinge op de agenda in de feestzaal van Hotel-Restaurant Palace in Poperinge. “Na de succesvolle edities van vorige jaren, met onder andere de Franse Avond en de onvergetelijke Hazes-editie, gaat het nu compleet ‘fout’ met de nieuwe thema-avond, die zeker heel wat Poperingenaars zal bekoren. Met de ‘Mini Maxi Band’ staat de avond garant voor heel wat ambiance met niets dan foute muziek”, zegt secretaris Marc Dewilde van Studax Poperinge. “Het is de ideale gelegenheid voor jong en oud om de dansschoenen van onder het stof te halen. De niet-dansers kunnen alles aanschouwen en genieten van een lekker drankje aan de Studax-bar en uiteraard meezingen. We beloven een spetterende avond voor jong en minder jong.”

Een ticket voor de ‘Foutte Avont’ kost tien euro in voorverkoop en dertien euro aan de deur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden van Studax, via marc.dewilde@telenet.be, op 0474/57.14.06 en in hotel-restaurant Palace in Poperinge.