Fotowedstrijd expo 'Grote en kleine helden' 20 juli 2018

In het stadhuis van Poperinge kan je tot en met 2 september de expo 'Grote en kleine helden' met foto's van Alex Vanhee bekijken. Vanhee is het meest bekend als concert- of muziekfotograaf. De dienst cultuur organiseert in het kader van de expo een wedstrijd. De opdracht van de wedstrijd is het insturen van een zelfgemaakte zwart-witfoto die uniek is in zijn kwaliteit en originaliteit of creativiteit. De focus van de foto ligt op een van volgende aspecten: mensen, stadscontext of natuur en werd recent genomen. De 'Fotowedstrijd Z/W' is toegankelijk voor iedereen. Je foto indienen kan tot en met dinsdag 18 september 2018. Voor meer informatie www.poperinge.be. (LBR)