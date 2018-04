Fotograaf Alex Vanhee stelt tentoon 14 april 2018

02u50 0 Poperinge In het stadhuis van Poperinge zijn van vandaag 14 april tot en met 2 september onder de noemer 'Grote en kleine helden' foto's van Alex Vanhee (53) te bekijken.

Fotograaf Alex Vanhee groeide op in Poperinge en hij werd er dit jaar vereerd met de titel van Cultuurambassadeur. Vanhee is het meest bekend als concert- of muziekfotograaf. Hij zette onder meer David Bowie, Iggy Pop, Editors, Oscar and the Wolf en PJHarvey op de gevoelige plaat. De man heeft echter ook aandacht voor verhalen van de 'kleine helden': de buurman-duivenmelker, de playbackartiest, de toeschouwer van een concert en Poperingse kunstenaars van toen en nu. Zijn werk is nu te zien in de inkom en de gotische zaal van het stadhuis. De expo is gratis te bezoeken van woensdag tot zondag, telkens tussen 14 en 18 uur. Alle foto's zijn verzameld in de catalogus van de expo, die er ook te verkrijgen is.





Stad Poperinge realiseert de tentoonstelling met de steun van CO7 en werkt ook samen met de lokale WO1-cel. Wie tussen 30 juni en 16 september rond de Sint-Bertinuskerk wandelt, ziet eveneens drie foto's van Alex Vanhee in het straatbeeld. CMW)