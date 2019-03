Flemish Beer Run dit jaar met bieren van Leroy Breweries én in Elverdinge De ludieke loop van loopclub De Stresskikkers verhuist naar Elverdinge LBR

14 maart 2019

17u19 0 Poperinge Lopen of wandelen en bierproeven? Het kan dit jaar opnieuw tijdens de Flemish Beer Run. “Dit jaar trakteert Leroy Breweries met bier én lopen we in Elverdinge en niet meer in Poperinge”, zegt Pascal Demuynck van de organiserende loopclub De Stresskikkers.

Op zondag 29 september kan je deelnemen aan de derde editie van de Flemish Beer Run. Dat is lopen of wandelen en bierproeven. De Flemish Beer Run loopt weg uit Poperinge, richting Elverdinge. “Die beslissing hebben we niet zomaar genomen. Leroy Breweries uit Boezinge steunt ons deze editie én de deelnemers mogen tijdens de loop door de brouwerij lopen. De voorbije edities liepen we door brouwerij St-Bernardus in Watou, maar dat zag de brouwerij niet meer zitten. Het leek ons logisch om de volledige loop te verhuizen naar Elverdinge”, zegt Pascal Demuynck van de organiserende loopclub De Stresskikkers.

Dat locatie werd onder handen genomen, maar het concept is onveranderd. “De formule is momenteel de enigste in zijn soort, uniek in België. Het is een ludieke loop doorheen de Vlaamse velden. Zoals de naam aangeeft, blijft bier een rol spelen. Er zijn twee formules om de Flemish Beer Run tot een goed einde te brengen. Ga je voor de totale afstand 21km, dan kan je genieten van 5 verschillende degustatiestandjes. Je loopt door de glooiende omgeving van Elverdinge naar Boezinge, om vervolgens het Galgebossen te dwarsen en de terugweg aan te vangen naar Elverdinge. Ofwel kies je voor de 10,5 kilometer run/walk met 3 degustatiestandjes en dit met eindpunt in OC Den Elver in Elverdinge. Deze afstand kan je ook wandelend afleggen. Bij elk drankje is een hapje voorzien, van aperitief tot dessert. De stops worden opgefleurd met een streepje muziek. ”

Bieren van Leroy Breweries

De degustatiestandjes worden uitsluitend voorzien met de bieren van Leroy Breweries. “Welke bieren we zullen aanbieden en wat het exacte parcours zal zijn, maken we nog niet onmiddellijk bekend. Via onze website zullen die geleidelijk aan bekendgemaakt worden en daar zal een verrassing aan vast hangen.” De eerste 100 inschrijvingen worden ook getrakteerd op een verrassing. “Om hen te belonen dat ze er zo vlug bij zijn”, lacht Pascal. “De inschrijvingen zijn nog maar pas begonnen en een 50-tal mensen zijn al ingeschreven, waarvan zes Britten. Twee van die zes Britten waren de vorige editie ook van de partij. Vorig jaar hadden we 200 deelnemers, dit jaar hopen we op het dubbel.”

Het thema van deze loop is disco. “Het blijft een ludieke loop. Iedereen mag zich verkleden zoals toen. Het is geen verplichting, maar het zou wel leuk zijn als elke loper zijn best doet. Om de creativiteit van de lopers te belonen, krijgt de best verklede loper zijn eigen gewicht in bier, ook groepen mogen zich verkleden en mag de best verklede bende één persoon uitkiezen om zijn gewicht in bier te verzilveren. Tijdens deze run is er geen tijdsdruk. We willen dat mensen zich amuseren.”

Bij aankomst worden de deelnemers beloond met een Breughelmaaltijd. “Dit gaat door in de OC Den Elver, Vlamertingestraat 36 in Elverdinge. Ook de niet-lopers, supporters en sympathisanten kunnen deelnemen aan de Breughelmaaltijd. De dag ervoor organiseren we een spaghetti-party. Zo zijn we zeker dat onze internationale vrienden hun buikje kunnen vullen.” De 10,5 kilometer run kost 15 euro en de 21 kilometer 25 euro (zonder Breughelmaaltijd). Inschrijven voor de Flemish Beer Run en/of een maaltijd kan via www.flemishbeerrun.be.