Flac Hoppeland organiseert veldloop in maand tijd 26 januari 2018

De Poperingse atletiekclub Flac Hoppeland organiseert zondag de 'Veldloop van het Hoppeland' op de Don Bosco-sportzone. "Jaarlijks organiseren we een kleinschalige oefenveldloop in oktober", vertelt voorzitter Geert Verkruysse. "Pas volgende winter zouden we terug een echte veldloop organiseren. Maar op 30 december kregen we een mail dat de veldloop in Veurne niet kon doorgaan door de aanleg van een nieuwe piste. Omdat we op termijn jaarlijks of tweejaarlijks een veldloop willen organiseren, hebben we de koe bij de horens gevat. Gelukkig bleek dit geen probleem voor Marathon Atletiekclub Westhoek, stad Poperinge en de Vlaamse Atletiekliga. Dankzij het enthousiasme van het bestuur en onze medewerkers zijn we erin geslaagd om in minder dan een maand een sportevenement op poten te zetten. De ervaring van de voorbije veldlopen speelt natuurlijk ook wel in ons voordeel. We hopen op een 400-tal deelnemers." De toegang bedraagt vijf euro. Meer informatie is terug te vinden op cross2018.flachoppeland.be. (LBR)