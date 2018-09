Firmin Six is 102 jaar 05 september 2018

02u41 0 Poperinge In WZC Emmaüs is bewoner Firmin Six 102 jaar geworden.

In 1957 ontmoette hij Josephine, Fientje, Verdonck in het koor van Reningelst. Nog hetzelfde jaar trouwden ze en dertien maanden later werd hun eerste kindje geboren. De familie is ondertussen groot geworden: 8 kinderen, 13 kleinkinderen, 2 achterkleinkinderen. Tot vandaag is Firmin er met Fientje nog altijd graag bij als er feest is. Samen met zijn familie genoot hij van zijn verjaardag.





(LBR)