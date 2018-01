Filmavond met 'Café Derby' 02u57 0

Het 'Verbroederingscomité Roesbrugge - St-Victor-de-Buthon' organiseert op 26 januari een filmavond met 'Café Derby', een Vlaamse film van Lenny Van Wesemael. Georges is marktkramer en commerçant in hart en nieren. Wanneer hij de kans krijgt om Café Derby te huren en hoort dat de paus op het terrein in Sint-Denijs-Westrem naast het café een openluchtmis zal opdragen, voor meer dan honderdduizend aanwezigen, ontstaat een briljant plan. Café Derby is de eerste langspeelfilm van Lenny Van Wesemael. De film speelt zich af in 1985 en is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een bijzondere familie. 'Café Derby' wordt getoond in OC Karel De Blauwer op vrijdag 26 januari om 19.45 uur. Een ticket voor de filmavond kost 5 euro in voorverkoop en 6 euro aan de deur. Een toegangskaart voor kinderen tot 12 jaar kost 2,00 euro. Kaarten zijn o.a. te verkrijgen bij Roger Benauwt (0474 49 57 79) , Geert Six (op school), Christen Volkshuis (057/30 03 22) en de leden van het Verbroederingscomité. (LBR)