Film toont Poperinge van weleer HEEMKRING BUNDELT BESTE BEELDEN IN PRACHTIGE MONTAGES LAURIE BAILLIU

06 februari 2018

02u45 0 Poperinge Uren werk heeft Luc Cleenewerck gehad, maar het resultaat mag er wezen: twee montages van ongeveer een uur waarin de meest opmerkelijke filmpjes van Poperinge tussen 1924 en 1979 aan bod komen. Het bestuurslid van Heemkring Aan de Schreve is tevreden. "Er zitten fantastische beelden bij."

Bestuurslid Luc Cleenewerck heeft de rijke filmotheek van Heemkring Aan de Schreve helemaal uitgepluisd. Hij verzamelde de meest boeiende momenten uit Groot-Poperinge die gebeurden tussen 1924 en 1979. "De montages tonen bijvoorbeeld stoeten en processies in de vooroorlogse periode", vertelt Luc. "In de filmpjes uit de jaren 60 en 70 kan je mensen herkennen die ook vandaag nog in Poperinge rondlopen. Ik vind het belangrijk dat mensen zien hoe het er vroeger aan toeging. De aanstelling van een priester gebeurde vroeger bijvoorbeeld met een stoet en duizenden toeschouwers. Je merkt dat het gemeenschapsleven vroeger beter was. Er is bijvoorbeeld een filmpje uit 1952 tijdens de zonnebatjes in Poperinge: toen zag het zwart van het volk." Dat beaamt voorzitter van Aan de Schreve Willy Tillie. "Nu komt er minder volk op straat en zijn er minder cafés en winkels."





Graven in archief

Luc nam de montage van het beeldmateriaal voor zijn rekening. "Vroeger was ik professioneel bezig met film. Het filmmateriaal is afkomstig uit de filmotheek van de Heemkring, maar we hebben ook materiaal gekregen uit privéarchieven", zegt Luc. "Vroeger selecteerden we een evenement en toonden we de volledige film. Nu hebben we het anders aangepakt. Uit een veertigtal verschillende films heb ik de meest boeiende momenten geselecteerd. Aan bepaalde filmpjes heb ik veel werk gehad. Er komt ook opzoekwerk bij kijken. De filmpjes moeten gedateerd worden, er moet muziek bij. De montage heb ik zo logisch mogelijk proberen op te stellen. Zo ga ik van Poperingse Winterbeelden naar het winterse huwelijk van Robert Bafcop en Jeanne Heyman in Westouter." Het favoriete filmmateriaal van Luc dateert uit 1937. "Het is de winterse cyclocross op de Rode Berg. Alle coureurs vliegen op hun kont door de ijzel op de weg", lacht Luc.





Waar kijken?

De montages worden op vrijdag 9 februari getoond in zaal Oud Vlaenderen in Poperinge. Het gaat om twee montages van ongeveer een uur. Beelden van de inhuldiging van burgemeester Lucien Deschodt in 1947, van prins Albert op bezoek bij de Firma Allaeys, van Koning Boudewijn die het 'patattenrampgebied' bezoekt in Reningelst, beelden van de carnavalsstoet in Poperinge in 1979 en nog veel meer. "Omdat het in de meeste gevallen stomme films zijn, is er een passende commentaar voorzien." Niet-leden betalen 5 euro, leden betalen 3 euro en steunende leden en ereleden kunnen gratis de avond bijwonen. Maar iedereen is uiteraard welkom.