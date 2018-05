Fietszoektocht Tournée Locale schot in de roos 24 mei 2018

Sinds jaar en dag al houden fietsers in het Hoppeland vaak halt bij het Hopmuseum. Ook vorige zondag was was dat het geval. Dat mag nietverbazen, want zondagvoormiddag was er het feestelijk startmoment van de Tournée Locale-fietszoektocht, een wedstrijd gekoppeld aan de gelijknamige fietstocht die onlangs werd bekroond tot mooiste fietsroute van België door het VAB-magazine. Conservator Sofie Adriaen verwelkomde zo'n tweehonderd speurneuzen op tweewielers. "Omdat ook de expo 'Tournée Locale' een voltreffer blijkt te zijn, hebben we die ook verlengd tot oktober. In het museum bieden we de fietsers een biertje aan met minstens 50 procent hop van Belgische bodem. Naast het Hopmuseum boden ook Chocolaterie Stijn, Brouwerij St. Bernardus, Het Ovenhuis, Ateljee 5 en De Vrede allerlei lekkernijen en 't Jagershof stelde vandaag hun WOI-museum gratis open." De tocht slingert 33 kilometer langs landelijke wegen van Poperinge naar de brouwerijen in Watou en Westvleteren en leidt de bier- en fietsliefhebbers langs doorsteekjes door de hopvelden en gezellige plekjes die met hop of bier te maken hebben. En de winnaars van de zoektocht, die reden huiswaarts met een bierarrangement op zak. Wie er niet bij kon zijn, kan nog tot 30 september deelnemen aan de fietszoektocht. De brochures met de fotozoektocht zijn te koop aan de balie van het Hopmuseum en de diensten van toerisme in Poperinge en Vleteren. (DCH)