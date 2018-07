Fietstocht 'Vergeten Volkscafé Vélotocht' 20 juli 2018

Op de nationale feestdag kan je samen met een gids de couleur locale van Poperinge en deelgemeenten ontdekken tijdens de fietstocht 'Vergeten Volkscafé Vélotocht'. "Een Poperingse gids neemt je mee op sleeptouw langs vergeten volkscafeetjes, vertelt over de Poperingse couleur locale, staat stil bij het WO 1-verleden en laat je kennismaken met de hop", klinkt het bij de organisator. Dankzij de hopteelt worden in de stad een aantal kwaliteitsvolle bieren gemaakt. Waar werden de bieren gedronken? Welke cafeetjes zijn er al weg en waar kan je nog terecht voor de typische volkssfeer? Gids Luc zal je het antwoord geven. Het is een fietstocht van ongeveer 25 km gekruid met een aantal pittige anekdotes en leuke stopplaatsen. (LBR)