Fietstocht Heelkracht herdenkt WOI 31 juli 2018

Poperinge sluit de WO 1-herdenkingsjaren 2014-2018 hoopvol af, want deze zomer staat 'Heelkracht', de beleving van troost en schoonheid, centraal. Deze fietstocht van ongeveer 24 kilometer start aan de expo 'Heelkracht, Belgische verpleegsters tijdens de Eerste Wereldoorlog'. Samen met een gids fiets je naar een aantal andere plaatsen die het thema kracht bijzetten: begraafplaatsen, locaties van voormalige hospitalen en het heel-krachtig nieuw kunstwerk van Anno Dijkstra in het stadspark. Meefietsen kan nog op woensdag 8 augustus vanaf 14 uur. Startplaats is aan Toerisme Poperinge, Grote Markt 1. Deelnemen kost 2 euro per persoon. (LBR)