Fietser gewond na botsing LSI

25 februari 2019

20u52

Bron: LSI 0

Bij een ongeval in de Bruggestraat in Poperinge is maandag rond 17.30 uur een fietser gewond geraakt. Het kwam aan de Opelgarage Desomer tot een aanrijding met een Audi. De automobilist reed in de richting van het centrum en wou schuin linksaf afslaan. Verblind door de zon merkte hij evenwel de fietser, een oudere man, niet op. De fietser kwa ten val en raakte gewond aan het hoofd en de arm. Met een ambulance werd hij naar het ziekenhuis in ieper overgebracht.