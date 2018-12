Fietsbieb tijdelijk verhuisd LBR

06 december 2018

12u00 0

Tijdens de wintermaanden is de Poperingse Fietsbieb tijdelijk te vinden in de Komstraat 16, naast jeugdcentrum De Kouter. De Fietsbieb is enkel telefonisch bereikbaar op 0477/28.92.31. Vanaf maart keert de Fietsbieb terug naar zijn vertrouwde stek in de Ieperstraat 157. In de Fietsbieb kun je kinderfietsen ontlenen. Je betaalt twintig euro fietsgeld (+ twintig euro waarborg) om een jaar lang een kinderfiets te gebruiken. Het fietsje mag ook gratis omgeruild worden voor een fiets in een andere maat of kleur.