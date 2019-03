Fietsbieb Poperinge zoekt vrijwilligers LBR

04 maart 2019

16u45 0 Poperinge Fietsbieb Poperinge zoekt nog administratieve vrijwilligers om de Fietsbieb open te houden.

Sinds vorig jaar kun je in Poperinge kinderfietsen ontlenen in de Fietsbieb. Na het betalen van lidgeld en waarborg kun je een heel jaar een kinderfiets gebruiken. Momenteel is de Fietsbieb op zoek naar vrijwillig(st)ers om de Fietsbieb open te houden. Het is de bedoeling om administratief werk te verrichten en dat drie keer tussen maart en oktober op zaterdag van 14 tot 16 uur. Een technieker zal ook aanwezig zijn in de Fietsbieb. Wie zich wil engageren, kan contact opnemen met Marc Devo op 0477/28.92.31.