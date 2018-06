Feest van het Paard denkt ook aan allerkleinsten 22 juni 2018

De 106de editie van het Feest van het Paard staat nu maandag op het programma. Nieuw dit jaar is de kinderanimatie op de koersweide. "De interactieve Ridder Lancelot-animatie is het begin om van het Feest van het Paard in de toekomst een evenement te maken voor alle generaties, ook voor de allerkleinsten", zegt voorzitter Marnix Lemahieu. Vanaf 14 uur kan je in de dorpsstraten van Krombeke terecht voor de expo over paarden en pony's. Vanaf 18 uur start op het Krombekeplein het muzikale programma. Om 17 uur starten de eerste zes koersen op de weide. De winnaars van deze zes reeksen nemen het om 20.45 uur tegen elkaar op in de grote finale. Om 19.20 uur is er de traditionele wedstrijd voor Belgische boerenpaarden. De behendigheidsproef voor ponyparen is er vanaf 19.30 uur. Als afsluiter is er om 21 uur de twaalfde grote steeplerace van Krombeke. (LBR)