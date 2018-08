Feest op en rond IJzer 28 augustus 2018

De tweede editie van het IJzerfeest in Roesbrugge vindt op zondag 2 september tussen 13 en 18 uur plaats. Het IJzerfeest is een jaarlijks evenement langs de grensrivier IJzer, tussen Houtkerque en Roesbrugge. "Afspraak aan de pontons van Roesbrugge voor een dag vol animatie op en rond de IJzer, met gratis kajaks, vlottenbouw en de 'bootje trek'-competitie voor mensen met sterke armen", aldus de initiatiefnemers. "Neem je vrienden, je buren of je collega's mee en meet wie de reuzenkano het snelst aan de oever krijgt." Wie liever niet vaart, kan langs het Dode IJzerpad richting de Franse grens en terug via Haringe wandelen. Op de tocht van 7 kilometer staan gidsen die verhalen vertellen. Nieuw op het programma zijn een smokkeltocht voor gezinnen en de smaakwandeling, georganiseerd door Toerisme Poperinge. "Sluit om 15, 16 of 17 uur aan bij de wandeling met gratis proevertjes. De start is aan de kade van Roesbrugge. Daar staan ook kraampjes met streekproducten", klinkt het. (CMW)