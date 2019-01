Fanfeest Thierry Neuville in supporterslokaal café Sint-Joris is razend succes LBR

13 januari 2019

18u57 0 Poperinge Café Sint-Joris, het officiële supporterslokaal van rallyrijder Thierry Neuville organiseerde zaterdagavond zijn eerste fanfeest en dat werd een razend succes. “Een 160-tal rallyfans zakten af en het werd een feestje om niet meer te vergeten”, zegt café-uitbater Michiel Gauquie.

Het eerst fanfeest voor rallyrijder Thierry Neuville in café Sint-Joris bracht veel volk naar Reningelst. In november werd Michiel Gauquie zijn café het officiële supporterslokaal voor de rallyfans van onze landgenoot Thierry Neuville. “Een eindje geleden kwam de vraag of een fanfeest kon georganiseerd worden. Aangezien we met een 8-tal rallypiloten zijn in Reningelst en ikzelf co-piloot ben, wilde ik daar gerust in meestappen. Er zijn ongeveer een 160-tal rallyliefhebbers langsgekomen. Het werd een feest om niet meer te vergeten”, klinkt het bij Michiel. “Iedereen was vol lof over ons eerste fanfeest. Niet alleen mensen uit onze streek kwamen langs. Er waren ook mensen uit Koekelare, Rumbeke Zarren.. Het was subliem en zeker voor herhaling vatbaar. Voor ons wat het enorm leuk om te zien dat zoveel mensen zijn langskomen. Het was opnieuw een bevestiging dat rallyliefhebbers hier nood aan hadden.”

De fanclub zit momenteel boven de 4.000 actieve leden. “De clubbeheerders Steve Carrein en Whitey de Gruyter wil ik hiervoor enorm bedanken, want dat is dankzij hen.” In café Sint-Joris zal iedere WRC rally live worden uitgezonden. “Ook de wedstrijden die ‘s nachts gereden worden, zullen we zeker tonen.” Volgende afspraak is de rally van Monte Carlo eind januari. “We proberen ervoor te zorgen dat Thierry Neuville en co zullen langskomen voor een handtekeningsessie in het café tijdens de rally van Ieper. Hopelijk zullen we hierin slagen.”