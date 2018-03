Familierestaurant Rust-Roest geopend 29 maart 2018

02u52 0 Poperinge Het familierestaurant van Haïke Meeuw en Klaas Timperman is geopend in Roesbrugge. Een plaats waar familiaal tafelen centraal staat.

'Rust-Roest', het familierestaurant van Haïke Meeuw (31) en haar man en kok Klaas Timperman (33) opende gisteren de deuren. "Een familiale sfeer proberen we hier te creëren met een aangepaste menukaart. We hebben hier ook een grote tuin met veel speelmogelijkheden en een kinderboerderij met kippen, ganzen, minivarkens...", vertelt Haïke. "Mijn man en ik hebben een nieuw samengesteld gezin. Het is altijd leuker dat de kinderen er ook iets aan hebben als je op restaurant gaat." Het koppel kwam eerder toevallig terecht bij hun pand. "Ons oog was eerst gevallen op de B&B hier in de straat, maar dat hebben we jammer genoeg niet te pakken gekregen", vertelt Haïke. "Iets later werd ons dit pand getoond en waren we op slag verkocht."





De opening op woensdag 28 maart verliep voor Haïke en Klaas positief. "Veel buren en kennissen kwamen een kijkje nemen. 's Avonds hadden we zes tafels die we gereserveerd hadden, dus we mochten zeker niet klagen." Rust-Roest, Lindestraat 2 in Roesbrugge, is op woensdag en donderdag open vanaf 14 uur. Op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 11.30 uur. Meer informatie via 057 21 72 59, 0477 49 39 65 info@rust-roest.be of www.rust-roest.be. (LBR)