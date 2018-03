Familie herdenkt frontsoldaat Joseph-Henri VANDAAG IS OVERLIJDEN PRECIES 100 JAAR GELEDEN LAURIE BAILLIU

12 maart 2018

02u30 0 Poperinge Op 12 maart is het precies 100 jaar geleden dat frontsoldaat Joseph-Henri Doise sneuvelde in de laatste maanden van de Eerste Wereldoorlog nabij Nieuwpoort. Zaterdag herdacht zijn familie hem tijdens een reünie.

Het nageslacht van frontsoldaat Joseph-Henri is hem niet vergeten. "Een 90-tal personen, uit drie verschillende familietakken, kwam zaterdag samen om hem te herdenken. In de kerk van Sint-Jan-ter-Biezen vertelden we over zijn leven en later werd met de Last Post hulde gebracht aan het zerk van Joseph-Henri op het kerkhof", vertellen Domien (77) en Abel (81) Doise. Joseph-Henri Doise was hun grootoom. "Op 12 maart is het 100 jaar geleden dat Joseph-Henri gesneuveld is aan het front. Het is mooi dat we ons familieverhaal en natuurlijk dat van onze gesneuvelde frontsoldaat levendig kunnen houden." Domien maakte ook een brochure met illustraties over Joseph-Henri Doise en zijn levensverhaal.





"Zeeren vinger"

Joseph-Henri werd op 26 maart 1892 in Beveren-Yzer in een onderwijzersgezin geboren als dertiende kind, de laatste in een rij van zeven meisjes en zes jongens. Tijdens de oorlog kregen broer Omer en Aimé uitstel van legerdienst zonder beperking van duur. "Geen uitstel van legerdienst voor Joseph-Henri, want de besluitwet van 1 maart 1915 riep alle jongemannen op die geboren waren tussen januari 1890 en december 1896", vertellen Domien en Abel. Hij was de jongste ongehuwde zoon van Henri Doise en Leonie Devos. De rekrutenopleiding duurde van 29 oktober 1915 tot omstreeks januari 1916. "In de periode tot november 1917, verbleef Joseph-Henri waarschijnlijk aan het front. Waar precies, kon niet achterhaald worden." In november 1917 kreeg de familie bericht dat Joseph-Henri werd opgenomen op zaal 6 van het Belgisch Militair Hospitaal te Cherbourg (Mache-Frankrijk). "Hij herstelde er van een 'zeeren vinger'. In de soldatentaal was dat de uitdrukking voor een geslachtsziekte."





Tentoonstelling

Op 1 maart 1918 vervoegde Joseph-Henri zijn oude compagnie, de 'Quattrième Compagnie en Campagne', gestationeerd tegen Oostduinkerke in de duinen. "In zijn laatste schrijven van 2 maart 1918 lezen we: 'goed van kost en niet slecht in de 'tranchée' (loopgraaf, nvdr.). Volgens de stamboekgegevens sneuvelde hij in Nieuwpoort, op 12 maart 1918. Hij was net geen 26 jaar. De precieze omstandigheden van zijn overlijden blijven onbekend", zeggen Domien en Abel. Het heldenhuldezerkje van Joseph-Henri is terug te vinden, samen met die van 15 andere gesneuvelden rondom het oorlogsgedenkteken op het kleine kerkhof bij de kerk te Sint-Jan-ter-Biezen (Watou). Zijn naam staat ook op het oorlogsgedenkteken op het Marktplein van Watou. "Mijn persoonlijk familiearchief werd tot een kleine tentoonstelling gevormd die de familie kan inkijken op onze samenkomst", zegt Domien. "De samenkomst was een uitstekende gelegenheid om verre familie nog eens te zien", vult Abel aan.