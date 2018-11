Expo vraagt aandacht voor graven gesneuvelde militairen 15 november 2018

02u28 0 Poperinge In de Gasthuiskapel opende op 9 november de expo 'Onze vergeten helden', die alle gesneuvelde militairen uit WOI van Groot-Poperinge in beeld brengen. Wie wil, kan peter of meter worden van een bestaande grafsteen. "Door de jaren heen zijn er al een twintigtal graven verdwenen, ondanks een eeuwigdurende concessie", vertelt Annemie Morisse van de WOI-cel.

De nieuwe expo 'Onze vergeten helden' in de Gasthuiskapel brengt een overzicht van alle soldaten uit Groot-Poperinge die sneuvelden tijdens WOI. Het stadsbestuur heeft zich geëngageerd om de graven van de gesneuvelden die zich hier nog bevinden in ere te houden. "De grafstenen werden schoongemaakt en voorzien van een herdenkingsplaatje met de Belgische driekleur", aldus Annemie Morisse van de WOI-cel. Na de oorlog werden militaire begraafplaatsen aangelegd voor de Belgische soldaten. De familie van een gesneuvelde soldaat kreeg de mogelijkheid om het lichaam te repatriëren naar het thuisfront.





"Het gaat hier niet om militaire, maar om burgerlijke graven. Van het War Heritage Institute, ontving ik een lijst met de 69 graven. We stelden vast dat een twintigtal graven in de loop van de jaren al verdwenen zijn, ondanks een eeuwigdurende concessie die was toegekend. Andere graven staan dan weer niet in de lijst of duiken op in een andere begraafplaats. Op de begraafplaats van Groot-Poperinge zijn vandaag 71 graven van soldaten die de Eerste Wereldoorlog niet hebben overleefd."





Gratis

Foto's van de nog bestaande graven werden opgehangen in de expo. "Het aantal gesneuvelde militairen worden ook opgelijst. Als inwoner, school of vereniging krijg je de kans om peter of meter te worden van een graf. Dan beloof je om die ene soldaat te herdenken. Dat kan met een bloemetje of door het gewoon te bezoeken. Tijdens de expo kan je je hiervoor registreren. De Vrije Basisschool De Waaier uit Watou ontfermde zich al over vier heldenhuldekruisen. De expo 'Onze Vergeten Helden' is nog gratis te bezoeken op 16, 17 en 18 november, telkens van 13 uur tot 18 uur. (LBR)